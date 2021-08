Eurozapping : fin de la quarantaine pour les voyageurs en provenance de France au Royaume-Uni, arrestation de grande ampleur en Espagne et une athlète biélorusse trouve refuge en Pologne

Le gouvernement britannique a annoncé la fin de la quarantaine imposée aux voyageurs en provenance de France pour les personnes vaccinées, à compter de dimanche 7 juillet. La restriction était jugée discriminatoire par Paris. Les voyageurs apprécient. La mesure ne concerne pas La Réunion et Mayotte.

Une athlète biélorusse se réfugie en Pologne

En Espagne, les forces de l’ordre ont procédé à une interpellation importante et très médiatisée, en plein jour. L’individu arrêté s’appelle Domenico Paviglianiti, un des hommes les plus recherchés d’Italie et faisant partie des chefs de la mafia calabraise. Il est soupçonné de nombreux crimes dans les années 1980 et 1990. Enfin, l’athlète biélorusse Krystsina Tsimanouskaya a trouvé refuge en Pologne, alors qu’elle a dû quitter les Jeux olympiques de Tokyo précipitamment. Elle avait critiqué les instances sportives de son pays et était menacé de rapatriement de force.