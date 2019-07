Eurozapping : de l'eau dans le gaz entre l'UE et la Turquie ; grosse frayeur en Croatie

Des fêtards surpris par le feu en Croatie. Ils étaient environ 10 000 sur la plage d'une île croate quand un feu s'est déclenché et s'est rapproché des touristes, tous réunis pour un festival de musique. Mardi 16 juillet, le feu a été maîtrisé et éteint. Sa cause reste inconnue.

La drogue tue en Écosse

La Turquie va renforcer ses forages gaziers au large de Chypre. Alors qu'elle vient d'être sanctionnée par l'UE pour ses forages illégaux, la Turquie répond en les accélérant. Ses gisements gaziers se trouvent sur les eaux de Chypre, mais les Turcs veulent mettre la main dessus. L'UE a privé la Turquie de 145 millions d'euros de fonds européens, ce qui ne freine pas Ankara qui veut envoyer un 4e navire. Alors, l'UE va réduire le dialogue avec la Turquie.

Triste record pour les Écossais. C'est la région d'Europe où le taux de mortalité lié aux drogues est le plus élevé. L'année dernière, elles ont fait 1 187 victimes en Écosse, soit 27% de plus qu'en 2017. Héroïne, morphine, codéine, la plupart des décès sont dus aux opioïdes. L'Écosse ne peut pas décider seule d'ouvrir des salles de shoot. La politique en matière de drogue relève du gouvernement britannique.

Le JT

Les autres sujets du JT