Espion empoisonné : guerre diplomatique entre Londres et Moscou

Mardi soir, quand Big Ben sonnait minuit, l'ultimatum fixé par Theresa May expirait et la Russie n'avait toujours pas répondu. Mercredi 14 mars, après un conseil de défense, la Première ministre a tapé du poing sur la table. "Le Royaume-Uni va maintenant expulser 23 diplomates russes identifiés comme des agents du renseignement non déclarés. Ils ont une semaine pour quitter le pays", a déclaré Theresa May devant le Parlement britannique.

Bientôt des représailles russes

Autres sanctions annoncées : les relations bilatérales de haut niveau sont suspendues, la famille royale boycottera la Coupe du monde de football en Russie et les avoirs financiers de certains proches de Poutine seront gelés à Londres. De son côté, l'ambassade de Russie à Londres a répliqué : elle a accusé le gouvernement britannique de faire de la provocation sans preuve et elle a prévenu que les représailles russes n'allaient pas tarder à arriver.

