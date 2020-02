Entreprises pointées du doigt : la méthode anglaise du "name and shame"

Le "name and shame" est une pratique assez répandue en Angleterre. Est-ce que cela fonctionne ? "Dénoncer au Royaume-Uni n'est pas un vilain mot. Au contraire, c'est souvent considéré comme un acte civique. Le 'name and shame' est présent au sein de la société depuis de nombreuses années, c'est même devenu culturel", explique le journaliste Arnaud Comte, en duplex depuis Londres, au Royaume-Uni.

Le "name and shame" n'est pas contraignant juridiquement

Il y a quelques années, des députés avaient été épinglés pour leurs dépenses personnelles effectuées avec leur réserve parlementaire. "Plus récemment, le gouvernement britannique a publié la liste de plusieurs centaines d'entreprises qui sous-payaient leurs salariés pour les dénoncer. Le problème de ce concept, c'est qu'il n'est pas contraignant juridiquement", précise Arnaud Comte.

