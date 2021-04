Royaume-Uni : pas de célébrations pour les 95 ans de la reine Elizabeth II

La reine Elizabeth II célèbre mercredi 21 avril ses 95 ans : probablement son plus triste anniversaire. Quatre jours après les funérailles de son mari, le prince Philip, qu’elle considérait comme "sa force", de nombreux Britanniques ont témoigné de leur soutien. Ce jour spécial sera tout de même fêté dans l’intimité du château de Windsor avec ses enfants. Les célébrations et parades prévues au mois de juin pour l’anniversaire de la reine sont en revanche annulées.

Pas de célébrations publiques

C’est la deuxième année de suite que ces célébrations sont annulées. "Il n’y aura pas de célébration pour l’anniversaire de la reine, pas de coups de canon tirés à Londres, pas de nouveau portrait officiel non plus, comme c’est la tradition, et la plupart des journaux britanniques ont même fait l’impasse", explique la journaliste Chloé Duval en direct de Londres pour le 12/13 de France 3. En 2022, les Britanniques pourraient fêter les 70 ans de la reine sur le trône, son jubilé de platine.