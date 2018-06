Écosse : une île rachetée par ses habitants

Au son de la cornemuse, les habitants d'Ulva et leurs voisins ont fêté l'achat de leur île. Un couple, leurs deux enfants et leur voisin sont devenus propriétaires d'un bout de terre immaculé à l'ouest de l'Écosse. "Nous avons payé un peu plus de 5 millions d'euros, une grande partie a été donnée par la loterie nationale et par des dons généreux des quatre coins du monde", explique une habitante.



Sauver l'île pour faire revenir les habitants

Jadis, Ulva abritait 800 personnes, mais a été désertée au fil des siècles. L'an dernier, le propriétaire des terres, un aristocrate, les a mises en vente. Des habitants se sont alors mobilisés pour que l'île ne soit pas privatisée au profit d'un riche acquéreur. Les cinq heureux propriétaires espèrent désormais que l'action fera de la publicité à leur paradis personnel et qu'elle incitera d'autres amateurs de grands espaces à emménager sur l'île.

