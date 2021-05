Écosse : après les élections locales, les indépendantistes arrivent en tête et frôlent la majorité absolue

Les premières élections post-Brexit ont eu lieu le 6 mai au Royaume-Uni, y compris en Écosse, où le sujet de l’indépendance est omniprésent. Le parti de la Première ministre Nicola Sturgeon, le SNP (Parti national écossais) est arrivé en tête, frôlant la majorité absolue. "Le SNP a clairement dit qu’il ne ferait que cette demande de référendum (pour l'indépendance, ndlr) une fois la crise sanitaire terminée. Ensuite, ils déposeront, auprès du Premier ministre du Royaume-Uni, une demande officielle pour l’organiser selon les mêmes modalités qu’en 2014. La question est : que dira Boris Johnson à ce moment-là ?", analyse Nathalie Duclos, maître de conférences à l’université Toulouse 2 Jean Jaurès, spécialiste de la vie politique écossaise, invitée du 23 heures de franceinfo.

Au pouvoir depuis 2007

Cette dernière poursuit sa réflexion. "Boris Johnson est clairement contre. Aujourd’hui, on voit mal pourquoi il dirait oui politiquement parlant. Une majorité de sondages donne l’indépendance gagnante, une majorité de députés au Parlement écossais est pour. Il a déjà dit non à une demande similaire de Nicola Sturgeon de décembre 2019." Le SNP est aux manettes depuis 2007 et a remporté sa quatrième élection législative de suite. Les Verts, pro-référendum, pourraient en plus faire alliance avec le parti majoritaire.