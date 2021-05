Écosse : les indépendantistes remportent les élections législatives et frôlent la majorité absolue au parlement écossais

Les indépendantistes écossais arrivent en tête des élections pour le Parlement local en remportant 64 sièges, juste sous la majorité absolue de 65 sièges, leur permettant de remporter un quatrième mandat à la tête de cette nation britannique, selon les résultats officiels diffusés samedi 8 mai, deux jours après le scrutin.

Les écologistes, également en faveur d'une séparation du Royaume-Uni, remportent huit sièges, permettant la formation d'une majorité en faveur de l'indépendance, tandis que les conservateurs de Boris Johnson arrivent en deuxième position avec 31 députés envoyés au Parlement d'Holyrood, à Edimbourg.

First Minister Nicola Sturgeon says a referendum on Scottish independence "is the will of the country”



“In no way can a referendum be described as just a demand of me or of the SNP”#BBCElections https://t.co/PiomUynusA pic.twitter.com/rPpRqtQmXs