École buissonnière : les parents s'exposent à des amendes en Grande-Bretagne

Il y a un pays dans lequel on ne plaisante pas avec l'idée de faire rater l'école à ses enfants, c'est la Grande-Bretagne. "Ici, pas question de s'organiser un petit weekend à rallonge ou un pont impromptu du mois de mai", indique Loïc de la Mornais, correspondant de France 2 en duplex depuis Londres (Royaume-Uni). "La loi est très stricte et ce sont d'ailleurs les mairies qui la font appliquer. Pour toute absence non autorisée, les parents sont passibles d'une amende de 70 euros par jour et par enfant", informe-t-il.

L'amende peut être doublée

D'ailleurs, "si l'amende n'est pas payée rapidement, elle est doublée", explique Loïc de la Mornais. "Il est toujours possible de faire rater l'école à son enfant, mais il faut avoir de solides arguments, aller rencontrer les directeurs d'établissements bien en amont, s'engager à rattraper les devoirs perdus. Bref, ne pas mentir à l'école", conclut-il.

