Eaux usées britanniques : la France s’inquiète des nombreux rejets

Le littoral est envahi par des étendues marron, qui grignotent le turquoise de la mer sur des surfaces importantes. Ces scènes sont presque quotidiennes au Royaume-Uni, et la France veut y remédier. Ces rejets abondants proviennent des eaux usées britanniques, non traitées. Ce sont celles qui viennent des toilettes et des douches à travers les égouts. D’après une association, rien que cet été, 171 points du littoral ont été touchés, parfois à plusieurs reprises.



Une infraction au droit de la mer ?

Les baignades sont donc interdites à cause de ces pollutions. De l’autre côté de la Manche, la France s’inquiète, car les rejets pourraient atteindre la Normandie, et plus sûrement le Pas-de-Calais avec les courants. Ce qui constitue une infraction au droit de la mer, selon des députés européens. Face à la polémique, le gouvernement britannique a annoncé samedi 27 août la fin des rejets en mer d’eaux usées non traitées d’ici 2020.