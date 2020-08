Coronavirus : les professionnels du tourisme inquiets du départ des Britanniques

À Éperlecques, dans le Pas-de-Calais, un camping est déserté. Depuis samedi 15 août, date d’entrée en vigueur d’une quarantaine imposée par le Royaume-Uni à tous les voyageurs entrant dans les pays, les touristes britanniques sont rentrés précipitamment chez eux. Du jour au lendemain, le planning du mois d’août s’est vidé. Dans le Calvados, un hôtel de Ouistreham tourne également au ralenti : 70% de sa clientèle est britannique.

Des pertes économiques lourdes

Chaque année, 900 000 voyageurs transitent entre Portsmouth, en Grande-Bretagne, et Ouistreham. "C’est une de nos sources économiques. Un certain nombre de commerces sont d’ores et déjà sont en grande difficulté, et ça ne va pas arranger les choses", souligne Catherine Lechevallier, première adjointe au maire. Conséquence de ces départs, le port de Calais (Pas-de-Calais) pourrait perdre 30 millions d’euros d’ici la fin de l’année 2020.

