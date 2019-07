Boris Johnson écarte Jeremy Hunt de la diplomatie britannique et choisit un autre eurosceptique

Première décision forte du nouveau locataire du 10 Downing Street. Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson a écarté Jeremy Hunt, son rival pour Downing Street, du ministère des Affaires étrangères, a annoncé l'intéressé sur Twitter, mercredi 24 juillet.

1/4 I would have been honoured to carry on my work at the FCO but understand the need for a new PM to choose his team. BJ kindly offered me another role but after 9 yrs in Cabinet & over 300 cab mtgs now is the time to return 2 backbenches from where PM will have my full support