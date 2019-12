Londres : un réveillon sous haute surveillance

Le 29 novembre, un homme armé d'un couteau s'en prenait à des passants, faisant deux morts au London Bridge. "Pas question pour autant de laisser place à la peur, à quelques jours seulement de l'un des événements les plus importants à Londres : le grand feu d'artifice du Nouvel An", explique la journaliste Anaïs Bard, présente sur place. Plus de 300 000 personnes sont attendues.

Un feu d'artifice très surveillé par les autorités

Le dispositif de sécurité sera important ; de quoi rassurer les touristes venus spécialement pour l'occasion. Les vacanciers se sentent en sécurité, même s'ils avouent qu'il est difficile d'oublier la menace. "On y a pensé. On y pense quand on va dans un marché de Noël mais il y a pas mal de sécurité", explique une touriste française. Des centaines de milliers de personnes vont arpenter les rues londoniennes pour voir à minuit pile le ciel de Londres s'enflammer.