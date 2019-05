Royaume-Uni : un présentateur de la BBC renvoyé après une blague sur le "Royal Baby"

"Je viens de me faire virer", a-t-il annoncé sur Twitter. La BBC (lien en anglais), le groupe audiovisuel public britannique, a renvoyé l'un de ses journalistes jeudi 9 mai. La raison : après la naissance du bébé de la duchesse de Sussex Meghan et de son époux le prince Harry, Danny Baker a publié sur Twitter l'image d'un chimpanzé habillé, sous la légende "Le 'Royal Baby' quitte l'hôpital".

Just got fired from @bbc5live . For the record - it was red sauce. Always.

Alors que Meghan Markle, métisse, a déjà été victime de propos racistes, la BBC a dénoncé une sérieuse erreur de jugement allant "contre les valeurs que notre chaîne espère incarner".

Le journaliste s'est alors excusé sur le réseau social. "Mes sincères excuses pour la blague irréfléchie publiée plus tôt. C'était censé être une blague sur la royauté et les animaux de cirque habillés comme des snobs, mais ça a été interprété comme une référence aux singes et à la race", a-t-il écrit, précisant avoir supprimé son tweet. "Danny est un animateur brillant mais il ne présentera plus son émission hebdomadaire", a commenté la BBC.

Once again. Sincere apologies for the stupid unthinking gag pic earlier. Was supposed to be joke about Royals vs circus animals in posh clothes but interpreted as about monkeys & race, so rightly deleted. Royal watching not my forte.

Also, guessing it was my turn in the barrel. pic.twitter.com/86cQGbAhDc