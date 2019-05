VIDEO. Royaume-Uni : le prince Harry et son épouse Meghan présentent leur "Royal baby"

"C'est magique." Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont présenté leur bébé, mercredi 8 mai. Harry, en costume gris, et Meghan, en robe blanche, ont montré leur nourrisson emmitouflé dans un lange blanc et coiffé d'un petit bonnet. Ils ont échangé quelques mots avec les journalistes qui filmaient la scène dans une allée du château de Windsor, près de Londres. "C'est incroyable. Je suis entourée des deux meilleurs hommes de la Terre, je suis vraiment heureuse", a commenté la duchesse de Sussex. Elle a ajouté que l'enfant était très calme et dormait bien.

Un prénom encore inconnu

Mercredi, le prénom du nourrisson, né lundi 6 mai, est encore inconnu du grand public. Les Britanniques ont l'habitude : ils avaient dû patienter une semaine avant de connaître celui de William et un mois, en 1948, pour celui de Charles. Alors en attendant de découvrir le choix des nouveaux parents, ils jouent aux devinettes. Alexander, James et Arthur figurent parmi les prénoms favoris des parieurs.