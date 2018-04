VIDEO. Malaisie : un Syrien bloqué dans un aéroport depuis plus d'un mois

On dirait le résumé du film Le Terminal, avec Tom Hanks. Depuis le 7 mars, Hassan Al-Kontar, un Syrien de 36 ans, est bloqué dans l'aéroport de Kuala Lumpur (Malaisie). "On lui a refusé l'accès à un vol de la Turkish Airlines au départ de Kuala Lumpur au dernier moment. (...) On l'a ensuite empêché d'entrer sur le sol malaisien, explique le Guardian (en anglais). J’ai l’impression que ça va être ma maison pour un moment", raconte-t-il sur Twitter.

Depuis, il décrit son quotidien sur les réseaux sociaux. "Hassan Al-Kontar serait ainsi contraint de dormir derrière des barrières sur un matelas de fortune et de se laver la nuit dans les toilettes du terminal", décrit Le Monde.

Son but : alerter les associations humanitaires sur sa situation, mais également sur celles de nombreuses personnes venues de Syrie qui tentent de fuir la guerre. "C’est l’histoire de centaines de Syriens, bloqués dans des aéroports souffrant à cause de leur nationalité", explique-t-il.