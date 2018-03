VIDEO. Enter the Room, une application pour vivre les horreurs de la guerre en réalité augmentée

En moins d'une dizaine de minutes, la chambre d'un enfant, d’abord remplie de vie et de lumière, se transforme en lieu de désespoir et de souffrance. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a dévoilé, mercredi 7 mars, Enter the Room, une application pour faire vivre les horreurs de la guerre en réalité augmentée, disponible gratuitement sur l'App Store. "En vous plongeant dans une histoire racontée à travers le regard d’un enfant, l’application vous fait ressentir subjectivement et viscéralement ce que c’est d’être une famille piégée par la guerre", explique le CICR sur son site.

"Détruire des chambres d’enfants et leurs maisons"

Cette application est lancée alors que des dizaines de milliers de civils sont actuellement pris au piège par les bombardements du régime syrien dans le secteur de la Ghouta orientale, aux portes de Damas. "On estime actuellement à 65 millions le nombre de personnes qui fuient un conflit. Parmi elles, 75 % vivaient dans des villes, qui sont de plus en plus souvent utilisées comme champs de bataille", indique le CICR.

"Cette histoire vient nous rappeler de manière tragique que la guerre urbaine, en plus de détruire des chambres d’enfants et leurs maisons, fait aussi basculer leur vie", souligne le président du CICR, Peter Maurer. "Si la réalité augmentée s’est déjà fait connaître par Pokemon Go et Snapchat, c’est la première fois qu’elle est utilisée pour montrer les conséquences des conflits urbains", précise de son côté Charlotte Lindsey-Curtet, directrice de la communication et de la gestion de l’information au CICR.