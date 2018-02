Syrie : les civils pris au piège dans la Ghouta

L'objectif de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour une trêve d'un mois en Syrie est de fournir de l'aide humanitaire et secourir les blessés graves. "À l'heure où je vous parle, il n'y a aucune aide humanitaire ni aucune organisation qui n'est venue au secours de la population, affirme pourtant Mazen Al-Shami, militant de l'opposition syrienne. Les civils réclament l'arrivée des observateurs des Nations Unies pour garantir le cessez-le-feu demandé."

Un couloir humanitaire

La Russie a annoncé une trêve humanitaire de 5 heures tous les jours à partir de mardi 27 février. "La décision russe d'un cessez-le-feu entre 9h et 14h n'a en réalité jamais été respectée, poursuit Mazen Al-Shami. La Ghouta orientale est majoritairement bombardée par les aviations syrienne et russe. Les bombardements russes sont beaucoup plus dangereux, car ils sont plus précis et atteignent leur cible à 100 %. L'aviation syrienne, elle, tire de manière moins précise et touche plus régulièrement des lieux publics et des civils. Je parle au nom de la population civile. Aujourd'hui, toute la population refuse de partir et d'abandonner les maisons et les terres." Dans l'attente d'une trêve, le gouvernement syrien a mis en place un couloir humanitaire pour l'évacuation des civils.