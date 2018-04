Syrie : la France pourrait cibler "les capacités chimiques" du régime, en représailles à l'attaque chimique

La France annoncera "dans les prochains jours" sa réponse à l'attaque chimique en Syrie. Si elle décide de frappes, celles-ci viseront les "capacités chimiques" du régime, a déclaré Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse commune avec Mohammed Ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite.

"Nous allons poursuivre les échanges d'informations techniques et stratégiques avec nos partenaires, en particulier britannique et américain, et dans les prochains jours, nous annoncerons notre décision", a ajouté Emmanuel Macron.

"En aucun cas les décisions que nous prendrions n'auraient vocation à toucher des alliés du régime ou s'attaquer à qui que ce soit mais bien à s'attaquer aux capacités chimiques détenues par le régime", a-t-il souligné. La Russie et l'Iran soutiennent militairement le régime syrien sur le terrain. L'armée russe a d'ores et déjà averti qu'en cas de menace pour ses soldats elle riposerait "aussi bien contre les missiles que leurs vecteurs", avions de chasse ou navires.