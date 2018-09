Photo hebdo : l'actualité en images

Des rêves de petits et de grands mômes. L'un croise son idole, l'autre admire les larmes de joie de ses supporters. L'actualité de la semaine a été marquée par la grande fête de l'équipe de France de football au stade de France et par une photo illustrant la communion entre Kylian Mbappé et son jeune public. Voici la première photo du nouveau rendez-vous hebdomadaire de France 2 qui retrace la semaine en images... Immobiles.

Grande première au parlement européen

Autre sourire, plein de générosité, qui cette fois cache une réalité violente. Il s'affiche sur le visage de deux fillettes épuisées par la guerre après avoir fui Idlib, en Syrie. Dans l'actualité, aussi, l'eurodéputée néerlandaise, émue, qui a convaincu ses pairs d'engager une procédure contre la Hongrie de Viktor Orban. Une grande première pour défendre les valeurs de l'Europe.