Syrie : la France aux côtés des Américains et des Britanniques

À l'Élysée, quel bilan tire-t-on ce 14 avril de l'opération de la nuit en Syrie ? "Le président et le gouvernement ne cachent pas leur satisfaction. Une bonne partie de l'arsenal chimique syrien a été détruit. C'est ce qu'a annoncé Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, sans apporter cependant de précision", rapporte Frédéric Crotta se trouve en direct du palais de l'Élysée à Paris

Diplomatie avec la Russie

Si une nouvelle attaque chimique est constatée, une nouvelle intervention militaire est programmée par la France. Sur le plan politique et diplomatique, les discussions vont continuer, à la fois bilatérales et sous l'égide de l'ONU. "Avec un acteur majeur : la Russie. Signe que le contact n’est pas rompu avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron doit se rendre à la fin du mois de mai à Moscou et cette visite n'est pour l'instant pas remise en cause", observe le journaliste.