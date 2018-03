Yémen : le théâtre d'une guerre sanglante

Qui sont les responsables du désastre humanitaire au Yémen ? "Les premiers responsables sont les pays qui font cette guerre. D'abord, l'Arabie saoudite, qui malgré les milliards de dollars qu'elle a dépensés, n'arrive pas à gagner cette guerre. Et donc, pour ne pas perdre la face, elle continue à bombarder", explique sur le plateau du 20 Heures le journaliste Étienne Leenhardt. "Le deuxième pays, c'est l'Iran, son adversaire, qui arme plus discrètement les belligérants pour essayer d'affirmer sa suprématie dans la région".

La communauté internationale hypocrite ?

"Et puis nous, la communauté internationale", ajoute-t-il. "Comment peut-on prétendre faire pression sur l'Arabie saoudite, qui mène la coalition au-dessus du Yémen, et puis Américains, Britanniques, Français, continuer à lui fournir des armes et du conseil militaire ? Le Yémen est un pays maudit, pauvre parmi les pauvres ; six guerres en 25 ans. C'est un pays complètement oublié, où nous, journalistes, avons beaucoup de mal à nous rendre. Dans ce sombre tableau, il y a quand même une petite lumière : des négociations secrètes sont en cours dans le Sultanat d'Oman. Malheureusement, ce ne sont pas les premières", conclut-il.

Le JT

Les autres sujets du JT