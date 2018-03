Ce sont des images rares. Une équipe de France 2 est parvenue à entrer au Yémen. En guerre depuis trois ans, ce pays de la pointe de la péninsule d'Arabie est, selon l'ONU, "le théâtre de la pire crise humanitaire actuelle". Un enfant y meurt toutes les dix minutes. Il a fallu un an à cette équipe de France 2 pour obtenir l'autorisation de se rendre à Aden, une ville livrée aux milices. "Tout à l'air calme, et soudain tout peut dégénérer très vite", témoigne un chauffeur. Pour saisir l'ampleur de la catastrophe, il faut se rendre dans le plus grand hôpital de la ville. Dans les chambres, des dizaines d'enfants au bord de la mort, frappés par la varicelle ou la rougeole. Et des parents impuissants. Dans un camp en périphérie de la ville, les mêmes scènes se répètent. Les habitants n'ont pas vu un médecin depuis plus de trois mois. "Notre vie, c'est souffrir", se lamente un père de famille qui n'a qu'un buisson d'épine pour maison.