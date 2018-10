VIDEO. Véronique de Viguerie : "Au Yémen, on meurt de tout"

"C'est une guerre oubliée qu'on nous cachait". Voilà comment Véronique de Viguerie justifie son travail pour montrer les atrocités de la guerre au Yémen. Elle raconte ses difficultés pour rentrer sur le territoire yéménite.

A travers ces photos, Véronique de Viguerie, transmet la souffrance et l'horreur de la guerre. "Beaucoup d'enfants souffrent de la famine". "Le pouvoir s'est effondré et on meurt de choses dont on ne devrait pas mourrir au 21ème siècle" déclare la photojournaliste.