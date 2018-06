VIDEO. Parlementaires au Yémen : la visite qui fait polémique

Depuis 2014, le Yémen est déchiré par une guerre civile. La coalition arabe, dirigée par l’Arabie saoudite, affronte les rebelles Houtis, soutenus par l’Iran. Le conflit a fait plus de 10 000 morts.

C’est dans ce pays que la sénatrice UDI de l'Orne, Nathalie Goulet, et cinq parlementaires se sont rendus. Le voyage a été financé par la Coalition arabe, emmenée par l’Arabie saoudite. La visite est encadrée par des militaires. Qu’ont vu les parlementaires ? Deux centres d’accueil saoudiens pour les populations qui ont fui le conflit. Une organisation saoudienne qui prend en charge d’anciens enfants soldats. Une visite avec un seul point de vue…. saoudien.

Michel Amiel, sénateur LRM des Bouches-du-Rhône, qui faisait partie du voyage, affirme en avoir bien conscience : "Le but c’était d’essayer de se rendre compte d’une partie de la réalité tout en étant parfaitement lucide et conscient sur le fait que ce n’était qu’une partie de la réalité."

La #France et l' #ArabieSaoudite ont eu d'importants échanges diplomatiques ces derniers jours, notamment en vue de la grande conférence humanitaire qui se tiendra fin juin à #Paris sur le #Yémen pic.twitter.com/cj5nE4RA2s

De son côté, sur les réseaux sociaux, l’ambassade d’Arabie saoudite en France a mis en ligne cette vidéo. Elle présente sa version du conflit. Elle utilise les photos des parlementaires et cite la sénatrice Nathalie Goulet, satisfaite de l’action humanitaire saoudienne.

Nous montrons cette vidéo au sénateur Amiel, sénateur LRM des Bouches-du-Rhôn : "Oui, on est clairement dans de la propagande, il faut pas se cacher. A nous de faire la part des choses." Même sentiment chez cet autre participant au voyage.

On a dit qu’on ne jouerait pas les idiots utiles. On savait bien que peu ou prou, on allait récupérer cette visite.