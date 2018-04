Guerre au Yémen : une conférence humanitaire organisée à Paris d'ici l'été

Paris accueillera une conférence pour "prendre de nouvelles initiatives humanitaires" pour le Yémen, ravagé par la guerre depuis 2015.

Une conférence humanitaire sur le Yémen, où la guerre a fait près de 10 000 morts depuis 2015, se tiendra à Paris "d'ici à l'été", a annoncé Emmanuel Macron, mardi 10 avril. Une conférence qui doit "faire la clarté sur ce qui est fait et qui permettra de prendre de nouvelles initiatives humanitaires sur le Yémen", a déclaré le chef de l'Etat.

Ces derniers jours, plusieurs ONG l'ont interpellé, pour lui demander de ne plus vendre d'armes françaises à l'Arabie Saoudite, dont Emmanuel Macron recevait le prince héritier Mohammed Ben Salmane. Une plainte a par ailleurs été déposée contre l'héritier saoudien pour son rôle dans cette guerre.

"Nous sommes attachés au respect du droit international humanitaire" et "nous souhaitons que toute la clarté soit faite sur les inquiétudes qui viennent des ONG", a expliqué lechef de l'Etat. "Ces armements dont on a beaucoup parlé ces derniers jours ont été fournis par la France plutôt dans la période de la guerre du Golfe et résolument avant le conflit au Yemen", a répondu Emmanuel Macron. "Depuis le déclenchement du conflit au Yémen, la France a adopté un processus de conclusion d'armements très spécifique, avec une commission qui (..) a renforcé ses règles d'attribution", a-t-il poursuivi.