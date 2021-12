L'Arabie saoudite lance une opération militaire à grande échelle au Yémen, à la suite d'une attaque mortelle attribuée aux rebelles Houthis

L'Arabie saoudite a déclenché, samedi 25 décembre, une opération militaire "à grande échelle" au Yémen, après que deux personnes ont été tuées et sept blessées vendredi soir. L'Arabie saoudite riposte ainsi à la première attaque mortelle attribuée aux rebelles Houthis dans le royaume saoudien en plus de trois ans. La défense civile du royaume a annoncé que deux personnes, dont un Saoudien et un Yéménite, ont été tuées lors de cette attaque, dans la région saoudienne de Jazan, frontalière du Yémen. "Un projectile est tombé sur un bâtiment commercial (...). Il a blessé sept civils, dont six Saoudiens et un résident bangladais", précise un communiqué officiel saoudien.

Depuis 2015, le royaume saoudien intervient au Yémen, à la tête d'une coalition pour appuyer les forces gouvernementales, en guerre depuis sept ans contre les rebelles Houthis. Ces derniers, proches de l'Iran, frappent souvent le territoire saoudien depuis le Yémen.