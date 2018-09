Guerre au Yémen : plus de 5 millions d'enfants menacés de famine, selon l'ONG Save the Children

L'ONG Save the Children affirme dans un rapport publié mercredi que plus de 5 millions d'enfants sont menacés de famine au Yémen à cause du bombardement récent d'un port stratégique.

Un enfant et sa mère dans un hôpital de Sanaa (Yémen), le 18 septembre 2018. (AFP)