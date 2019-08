Un an après l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, l’Arabie saoudite annonce la tenue d’un forum médiatique

Une annonce qui survient moins d'un an après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. L'Arabie saoudite, par le biais de l'association des journalistes saoudiens, a annoncé, dimanche 28 juillet, le lancement d'un forum médiatique et la tenue d'une cérémonie de remise de prix, dont le prix saoudien du meilleur média (Saudi media award). Prévu fin novembre 2019, cet événement ambitionne de "faire de Riyad la capitale des médias arabes", selon un communiqué diffusé par l'agence saoudienne SPA.

Très court, le communiqué ne fait pas mention à Jamal Khashoggi. Ce journaliste, installé aux Etats-Unis après être tombé en disgrâce à la cour saoudienne, a été tué le 2 octobre dernier au consulat saoudien d'Istanbul (Turquie). Selon plusieurs médias, il y a été assassiné par un commando de 15 agents dépêchés par Ryad et suspecté de faire partie de l'entourage du prince héritier Mohammed Ben Salmane.

L'annonce de la tenue du forum a entraîné la réaction de plusieurs journalistes à travers le monde. "Un prix des médias ne changera rien aux torts causés à l’image de l'Arabie Saoudite dans le monde après le meurtre de Jamal Khashoggi. Comme nous l'avons dit lors de notre mission à Riyad, le seul moyen de commencer à aller de l'avant est de libérer les 30 journalistes emprisonnés", a notamment commenté sur Twitter Rebecca Vincent, directrice du bureau de Reporters sans frontières au Royaume-Uni. À noter que le pays se trouve à la 172e place sur 180 du classement mondial 2019 de l'organisation.

A media prize will do nothing to repair the extensive damage to #SaudiArabia’s international image in the wake of Jamal #Khashoggi’s murder. As we said on our mission to Riyadh, the only way to begin to move forward is releasing the 30 jailed journalists. https://t.co/sit4XLuuOJ