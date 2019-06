Attaque de pétroliers dans le Golfe : Washington accuse l'Iran, qui dément son implication

L'armée américaine a publié une vidéo montrant une patrouille des Gardiens de la Révolution retirant une mine-ventouse qui n'avait pas explosé sur une paroi de l'un des deux tankers attaqués.

Les Etats-Unis accusent l'Iran d'être responsable des attaques menées contre deux pétroliers dans le Golfe. Tous les éléments pointent vers l'Iran, a dit en substance l'ambassadeur américain Jonathan Cohen à l'ONU à ses quatorze partenaires du Conseil de sécurité lors d'une réunion à huis clos convoquée en urgence par Washington, jeudi 13 juin. Le diplomate a évoqué la "sophistication" et le type de bombes utilisées, ont rapporté des diplomates.



Téhéran a aussitôt répliqué en dénonçant des "affirmations incendiaires" et une "campagne anti-iranienne". "L'Iran rejette catégoriquement les accusations infondées des Etats-Unis et les condamne dans les termes les plus forts", a déclaré la mission iranienne auprès de l'ONU dans un communiqué jeudi soir.

L'armée américaine a en outre publié une vidéo censée accabler l'Iran. La vidéo montre une patrouille des Gardiens de la Révolution islamique (GRI), le corps d'élite de l'armée iranienne, retirant une mine-ventouse qui n'avait pas explosé sur une paroi de l'un des deux tankers attaqués jeudi dans le golfe d'Oman.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait affirmé lors d'une allocution solennelle que le gouvernement des Etats-Unis imputaient ces attaques à l'Iran. "Cette conclusion s'appuie sur des renseignements, sur les armes utilisées, sur le niveau de savoir-faire nécessaire pour mener à bien l'opération, sur les attaques iraniennes analogues et récentes contre la marine marchande, et sur le fait qu'aucune organisation à la solde d'une puissance, dans la région, ne dispose des ressources et de l'efficacité requises pour passer à l'acte avec un tel degré de complexité", a-t-il expliqué.

Deux pétroliers, norvégien et japonais, ont été la cible jeudi d'attaques d'origine indéterminée en mer d'Oman, un mois après le sabotage de quatre navires, dont trois pétroliers, au large des Emirats arabes unis. Washington avait alors déjà montré du doigt Téhéran.