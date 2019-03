VIDEO. Mourir pour des idées

Il s'appelait Farid, et à 24 ans, il est parti combattre contre les soldats de Daech... au corps à corps. Il a rejoint les combattants du bataillon international pour la liberté de l'YPG, un mouvement armé qui défend le peuple kurde et le territoire du Rojava, une enclave au nord-est de la Syrie, à la frontière de l'Irak et de la Turquie.

Son père n'en savait rien, il l'a enterré à Marseille il y a quelques semaines. Un engagement radical à plus de 4 000 kilomètres de chez lui, que ses proches sont bien obligés d'accepter…

Un idéal universaliste et révolutionnaire

Ils sont parisiens, marseillais, ou indépendantistes bretons… qu'est-ce qui pousse ces combattants à risquer leur vie pour une terre qui n'est pas la leur ? Ils ont quitté leur famille et leur travail pour défendre un idéal universaliste et révolutionnaire. Portraits de ces Français qui ont tout lâché pour faire la guerre en Syrie aux côtés des Kurdes.

Une enquête de Nicolas Jaillard diffusée dans "Complément d'enquête" le 28 mars 2019.