Trois questions autour de l'offensive turque au nord-est de la Syrie

Alors que l'offensive menée par le président turc se poursuit au nord-est de la Turquie, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit jeudi 10 octobre.

Au lendemain du lancement de l'offensive menée par Ankara dans le nord-est de la Syrie, les forces kurdes tentent de contenir l'attaque de la Turquie. A l'international, l'assaut mené par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, inquiète. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à huis clos jeudi 10 octobre à la demande de la Belgique, la France, l'Allemagne, la Pologne et du Royaume-Uni. Plusieurs pays craignent un retour en force de Daech.

Quels sont les objectifs du président Erdogan ?

Si l'assaut à l'initiative du président turc provoque un tollé à l'international, il n'étonne pas pour autant. "Les Turcs sont dans la continuité totale de leur politique depuis 2011", analyse Pierre Servent, expert en stratégie militaire, c'est-à-dire créer une zone tampon de l'autre côté de la frontière syrienne pour se 'protéger' d'incursions kurdes et casser toute possibilité de créer une sorte d'Etat qui pourrait faire une jonction avec les Kurdes de Turquie."

David Rigoulet-Roze, rédacteur en chef de la revue Orients stratégiques, parle même de "l'obsession kurde d'Erdogan" : "Il y a un problème structurel qui est la question des Kurdes, pas seulement en Syrie mais aussi en Turquie. La cible désignée en l'occurrence c'est les YPG, associés au PKK (ndlr : le Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation considérée comme terroriste par plusieurs Etats dont la Turquie), contre lesquels Erdogan est en guerre depuis une trentaine d'années."



Mais l'offensive turque serait également motivée par les problèmes de politique intérieure que rencontre le président Erdogan selon Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut de relations internationales et stratégiques : "Il faut comprendre l'isolement d'Erdogan pour des raisons politiques, militaires aussi. Rappelons qu'une partie de l'état major de l'armée turque a été 'purgée' après la tentative de coup d'État. Toutes ces raisons se conjuguent".

Quel meilleur moyen pour Erdogan que d'utiliser une intervention militaire pour ressouder les rangs dans une situation politique plus très favorable ?Didier Billion

Les Kurdes ont-ils été instrumentalisés dans le combat contre Daech ?

Plusieurs organisations ont appelé jeudi à des rassemblements samedi à Paris, en soutien aux Kurdes de Syrie. Beaucoup dénoncent le comportement des occidentaux. Pour eux, la communauté internationale doit se mobiliser davantage.

"On se rappelle le rôle qu'ils ont tenu dans les combats au sol contre Daech", souligne Didier Billon. "Sans eux le combat contre Daech aurait été plus long, moins efficace. Et aujourd'hui ils sont lâchés. La coalition internationale anti-Daech qui avait été mise en œuvre par les Etats-Unis se contentait de bombardements aériens mais ce n'était pas suffisant. On sait parfaitement que ce type de guerre se gagne aussi au sol."

Les seuls capables et suffisamment courageux pour affronter Daech étaient les Kurdes.Didier Billion

Les Etats-Unis sont particulièrement pointés du doigt puisque le président américain a annoncé le retrait des forces américaines dans le nord-est de la Syrie dimanche dernier, ouvrant la porte à cette intervention même s'il la condamne aujourd'hui publiquement.

Mais ce n'est pas la première fois que les Américains trahissent les Kurdes, rappelle Gilles Doronsoro, professeur de sciences politiques à Paris : "On est dans la politique hyper réaliste, avec le style Trump qui en rajoute un peu. Mais il faut voir aussi qu'on est dans la continuation de la politique d'Obama, qui avait fait volte-face en septembre 2013 en ne bombardant pas le régime de Bachar Al-Assad, après des attaques aux gaz chimiques contre les populations civiles en Syrie. Et en limitant l'aide aux mouvements insurrectionnels syriens."

L'offensive turque peut-elle profiter au groupe Etat islamique ?

Alors que de nombreux pays ont montré leurs inquiétudes vis-à-vis d'un possible retour du groupe Etat islamique, Emmanuel Macron a appelé la Turquie jeudi 10 octobre "à mettre un terme le plus rapidement possible" à son offensive en Syrie : "Ce risque d'aider Daech à reconstruire son califat, c'est la responsabilité que prend la Turquie", a t-il dénoncé.

Une crainte fondée selon Pierre Servent : "Les Kurdes vont se détourner de cette partie du front. Ils vont se retirer, ils ne vont pas pouvoir continuer à combattre Daech qui essaie de se reformer."

Le risque est en effet explicitement mentionné par les hauts responsables kurdes, explique David Rigoulet-Roze : "Ils disent concentrer leur énergie sur la résistance à l'offensive turque, et non plus sur la surveillance notamment des camps, dont certains regroupent plusieurs dizaines de milliers de prisonniers de Daech. Effectivement c'est la sécurisation de ces camps qui pose déjà problème, et qui préoccupe de manière très importante les Européens, comme les Français et les Britanniques."