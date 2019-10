DIRECT. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit au lendemain de l'offensive turque en Syrie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SYRIE

: Les deux jihadistes auxquels fait référence Doinald Trump étaient les derniers membres supposés en vie et en fuite du quatuor. Surnommé "Jihadi John", Mohammed Emwazi, le bourreau anglophone qui apparaissait dans des vidéos du groupe Etat islamique en 2014 et 2015, a été tué en novembre 2015 lors d’un bombardement à Raqqa. Le dernier membre du groupe, Aine Davis, est quant à lui détenu en Turquie.

: Ils sont censés être morts, non ? Les terroristes, pas les musiciens.

: Bonjour @anonyme. Ces deux hommes faisaient partie d'un quatuor surnommé par leurs otages "les Beatles" en raison de leur accent britannique prononcé. Je vous propose ce sujet de France 2 qui vous éclairera davantage.

: The beetles se traduit plutôt par les scarabées, sans lien avec les musiciens anglais

: Donald Trump fait sans doute référence aux tortionnaires du journaliste français Nicolas Henin, Alexanda Amon Kotey et El Chafee El-Cheikh. Les Etats-Unis estiment que leur cellule a assassiné 27 personnes, dont les Britanniques David Haines et Alan Henning, les journalistes américains James Foley et Steven Sotloff, le travailleur humanitaire américain Peter Kassig et le journaliste japonais Kenji Goto, rapportait Le Monde en février 2018.

: Donald Trump indique ce matin sur Twitter que deux jihadistes, surnommés "les Beatles", ont été retirés des geôles kurdes avant l'offensive turque et sont désormais sous la garde des troupes américaines sur place. Mais qu'en est-il des autres ? Pas de précision du président américain.

: On débute par un premier point sur l'actualité :



Pas de "Crunch" ce week-end ! Les matchs Angleterre-France et Nouvelle-Zélande-Italie sont annulés par les organisateurs de la Coupe du monde de rugby, en raison du typhon Hagibis qui doit toucher en fin de semaine la mégalopole de Tokyo.



Hadama Traoré qui voulait organiser une manifestation de soutien à Mickaël Harpon à Gonesse (Val-d'Oise) a été placé en garde à vue en Seine-Saint-Denis où il réside.



• La colère en Allemagne. La communauté juive exige de l'Allemagne une meilleure protection et une mobilisation contre l'extrême droite au lendemain de l'attentat antisémite de Halle.





• La Turquie a débuté son offensive terrestre contre des forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. Interrogé par des journalistes sur la possibilité d'aider les forces kurdes, Donald Trump a insisté sur le fait que ces forces "combattent pour leur terre". Avant d'ajouter : "Ils ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidés en Normandie."