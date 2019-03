Syrie : ultime assaut pour déloger les derniers jihadistes de Baghouz

Ces sont les derniers combats contre le groupe l'État islamique après quatre ans de guerre. Durant la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mars, les forces démocratiques syriennes ont lancé le dernier assaut contre les jihadistes retranchés dans le village de Baghouz. "On ne sait pas comment vont se dérouler les combats, mais l'opération militaire continuera jusqu'à éliminer tous les terroristes", a assuré Mustafa Bali, porte-parole des forces démocratiques syriennes.

Des jihadistes se sont rendus

L'assaut final a été retardé de plusieurs jours à cause de l'évacuation de milliers de civils. Vendredi 1er mars, des familles ont encore fui Baghouz et quelques combattants ont accepté de se rendre jusqu'à la dernière minute. "J'ai déjà parlé avec mon gouvernement et j'ai fait un deal avec eux pour que je me rende avec ma famille", indique un homme qui se présente comme un ressortissant serbe. Samedi 2 mars au matin, les combats continuent pour déloger les derniers jihadistes de Baghouz.

