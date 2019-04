Syrie : la France accorde un million d'euros d'aide humanitaire à des camps de déplacés surpeuplés après la chute de l'EI

Le plus grand de ces camps, Al-Hol, accueille 70 000 personnes : une majorité de civils syriens, mais aussi plus de 9 000 femmes et enfants étrangers, affiliés à l'Etat islamique.

Des déplacés font la queue, le 28 mars 2019, dans le camp de Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, qui accueille notamment des membres de l'Etat islamique ayant fui l'offensive contre le groupe jihadiste. (GIUSEPPE CACACE / AFP)