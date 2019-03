Rapatriement de cinq enfants de jihadistes depuis la Syrie : ce que l'on sait des enfants

Leurs mères sont décédées, et leurs pères sont soit présumés morts, soit incarcérés.

Cinq enfants de jihadistes français partis en Syrie ont été rapatriés vendredi 15 mars sur le sol français. Les enfants ont entre un et 5 ans. Il s'agit de trois frères orphelins et de deux petites filles, a appris France Inter auprès d'une source diplomatique.

Les enfants ont été récupérés par des militaires français dans plusieurs camps, notamment celui d'Al Hol, au nord-est de la Syrie, et ont voyagé dans un avion militaire avec des médecins à bord. L'avion a atterri en début d'après-midi, vendredi, en France.

Les mères de ces enfants sont décédées. Quant aux pères, ils sont soit présumés morts, soit incarcérés. L'un de ces enfants est sévèrement blessé par des éclats d'obus au visage. Un diplomate français affirme que d'autres rapatriements d'enfants sont envisageables depuis la Syrie et l'Irak, au cas par cas, et sans leurs parents.

Trois frères de 5 ans, 3 ans et un an

Parmi les rapatriés figurent trois enfants de Julie Maninchedda, une Française de 26 ans morte dans un bombardement en Syrie, ont annoncé les avocats de leurs grands-parents, qui avaient demandé en février à Emmanuel Macron de les rapatrier. Ils sont âgés de 5 ans, 3 ans et un an. Les trois enfants "ont été remis aux autorités judiciaires et font l'objet d'une prise en charge médicale et psychologique immédiate", précisent Camille Lucotte, Marc Bailly et Martin Pradel, avocats de la famille, dans un communiqué.

[ Communiqué de presse]

Sur le retour en France des enfants détenus dans les camps de prisonniers en Syrie. pic.twitter.com/OTw4mentKt — Martin Pradel (@MartinPradel) 15 mars 2019

Deux petites filles, dont une de 5 ans

Une des deux fillettes a 5 ans et vient du camp de Al Hol, a précisé Marie Dosé, avocate de la famille. "Elle était prise en charge par une femme au camp Al Hol qui s'en occupe depuis des mois comme elle le peut, car elle a un enfant de deux ans dont elle doit aussi s'occuper, explique Me Dosé. Sa famille en France attendait son retour avec impatience, et avec une grande inquiétude."