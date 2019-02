Syrie : l'État islamique bientôt vaincu ?

Alors que la dernière bataille semble en cours en Syrie, le dernier bastion des hommes du groupe État islamique pourrait tomber dans les prochains jours. Les forces kurdes, américaines, mais également françaises participent aux opérations. "Les forces arabo-kurdes ont repris ces dernières heures 2 km² au groupe État islamique. Les djihadistes ne contrôlent donc plus ce soir que quelques arpents de terre", rapporte l'envoyée spéciale en Syrie Maryse Burgot. La victoire finale contre Daech pourrait être annoncée dans les tout prochains jours.

Immersion dans le camp d'Al-Hol, en Syrie

Mais si le groupe État islamique est vaincu géographiquement, son idéologie va perdurer. Une équipe de France 24 s'est rendue dans le camp d'Al-Hol, en Syrie. Sur place, les épouses de djihadistes et leurs enfants. Elles ont fui le califat en ruines et se sont rendues aux forces kurdes. Elles sont en quelque sorte prisonnières. Leur statut juridique reste flou. À l'écart de ce camp, une section très sécurisée : celle des étrangères. Ces femmes viennent du monde entier. Elles prétendent aujourd'hui avoir pris leur distance avec Daech. Beaucoup sont toutefois ultra-radicales et sèment la terreur dans le camp. Pour les responsables de ce camp, c'est clair : la plupart de ces femmes jouent un double jeu et leurs propos ne sont pas sincères. Une population explosive. Une idéologie qui a gangrené les esprits les plus jeunes. Les Kurdes demandent donc instamment aux pays concernés de rapatrier leurs ressortissants.

