Syrie : l'assaut final contre l'État islamique

Toute la journée, les forces de la coalition internationale ont pilonné Baghouz, le dernier bastion de l'État islamique en Syrie. Il s'en faudra encore de quelques jours seulement avant que les derniers combattants ne soient vaincus. "Nous ne sommes pas en mesure de donner une limite de temps pour la fin de la bataille, deux, trois jours ou une semaine, cela dépendra des difficultés auxquelles nous sommes confrontés", détaille Adnane Afrine, porte-parole des forces démocratiques syriennes.

Surtout des jihadistes étrangers parmi les retranchés

Les hommes capturés sont fouillés puis interrogés. Les femmes et les enfants, eux, sont pris en charge par des organisations humanitaires avant d'être conduits dans des camps. En une journée, quinze enfants qui souffraient de malnutrition et de déshydratation sont arrivés. D'autres sont blessés et soignés sur place. Les forces kurdes assurent ignorer combien de combattants sont encore retranchés à Baghouz, mais assurent qu'il s'agirait surtout de jihadistes étrangers.

Le JT

Les autres sujets du JT