Syrie : au cœur des derniers combats contre Daesh

Dans les airs, les tirs de la coalition internationale, au sol, les forces arabo-kurdes qui progressent lentement autour de Baghouz, où quelques djihadistes subsistent encore. La fin de l'Etat islamique semble plus proche que jamais.

Les hommes mis à l'écart

"Nous ne sommes pas en mesure de donner une limite de temps pour la fin de la bataille. Trois jours, une semaine, ça dépendra des difficultés auxquelles nous serons confrontés. Il reste encore des tunnels, des kamikazes, des mines et des voitures piégées", explique Adnane Afrine, porte-parole des Forces démocratiques syriennes.

La trêve, qui a duré 12 jours, a permis l'évacuation de milliers de civils épuisés et affamés, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Les hommes, eux, sont mis à l'écart et particulièrement surveillés.

Au-delà de Baghouz, des cellules dormantes de Daesh menaceraient toujours.

