Syrie : 16 femmes et 35 enfants rapatriés en France

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé le rapatriement des camps de prisonniers jihadistes syriens de 35 mineurs et de 16 mères. Les enfants ont été accueillis dans un complexe en région parisienne et seront répartis dans des familles d'accueil. Les adultes ont été remises aux autorités judiciaires. Parmi elles, Emilie König, accusée d'avoir recruté pour l'État islamique.

L’opération s’est tenue en toute discrétion dans un camp de déplacés du Nord-est de la Syrie. Les autorités françaises avaient une liste de noms : des femmes et des enfants de combattants djihadistes. 35 mineurs et 16 mères âgées de 22 à 39 ans ont été rapatriés vers la France. Parmi elles, Emilie König, 37 ans et originaire de Lorient. Partie en 2012, elle est accusée d’avoir recruté pour le groupe État islamique. Mardi 5 juillet, elle est mise en examen et placée en détention provisoire.



Une première

Ce rapatriement de mères est une première. Jusqu’ici, la France rapatriait seulement les enfants et au cas par cas. "Vous avez un certain nombre de pays, notamment européen, je pense à la Belgique, à des pays voisins, qui ont ordonné le rapatriement de ces familles et donc la France se trouvait complètement isolée", déclare Me Vincent Brengarth, avocat de familles et enfants en Syrie. 126 enfants ont déjà été transférés vers la France depuis 2016. Il resterait plus de 160 mineurs et une soixantaine de mères dans les camps syriens.