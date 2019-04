Sri Lanka : la revendication de Daech est-elle crédible ?

Dans une vidéo, le groupe terroriste Daech a revendiqué les attentats du dimanche 21 avril survenus au Sri Lanka. "Cette revendication est bien réelle. Elle est passée par les canaux de propagande habituels de l'organisation État islamique", explique Nicolas Bertrand en duplex de Colombo, la capitale sri lankaise.

De fausses revendications par le passé

"Sur cette vidéo, on voit huit hommes, présentés comme les kamikazes. Sept d'entre eux sont à visage masqué. On peut se demander pourquoi. Le huitième est à visage découvert, et actuellement en cours d'identification. La question est de savoir si cette revendication n'est pas opportuniste. D'abord elle intervient tard (...) et puis on sait que par le passé déjà, Daech a revendiqué des attaques qui n'étaient en fait pas directement liées à l'organisation", ajoute le journaliste.

