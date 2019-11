Mali : le groupe Etat islamique revendique l'attaque qui a tué un militaire français

L'organisation revendique également l'attaque contre un camp de l'armée malienne qui a fait 49 morts, la veille.

Le groupe Etat islamique a revendiqué, samedi 2 novembre, l'attaque qui a tué un militaire français au Mali plus tôt dans la journée. Ronan Pointeau est mort "après le déclenchement d’un engin explosif improvisé au passage de son véhicule blindé", selon la présidence française.

"Les soldats du califat ont pris pour cible un convoi de véhicules des forces françaises (...) près d'Indelimane, dans la région de Ménaka, en déclenchant un engin explosif", indique l'Etat islamique dans un communiqué signé "Province Afrique de l'Ouest", publié sur ses chaînes Telegram.

L'EI revendique aussi l'attaque contre un camp militaire malien

L'organisation revendique également l'attaque contre un camp de l'armée malienne qui a fait 49 morts, la veille. "Des soldats du califat ont attaqué une base militaire où sont stationnés des éléments de l'armée malienne apostate dans le village d'Indelimane, dans la région de Ménaka", indique l'organisation dans un communiqué signé de manière identique.

Cette attaque contre les Maliens, l'une des plus meurtrières depuis l'invasion jihadiste du nord du pays en 2012, suscite des interrogations sur les capacités d'action de l'armée malienne dans cette région où se trouvent les frontières de plusieurs pays, notamment le Niger et le Burkina-Faso, touchés eux aussi par les attaques jihadistes. L'attaque de vendredi survient un mois après les attaques jihadistes meurtrières, le 30 septembre à Boulkessy et le 1er octobre à Mondoro, dans le sud du pays, près du Burkina Faso. Quarante soldats avaient alors été tués dans ces deux attaques, selon un bilan d'un responsable du ministère de la Défense.