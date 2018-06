Les idées claires : Daech a-t-il été créé par les États-Unis ?

Daech a-t-il été créé par les services secrets américains pour servir leurs intérêts à l'étranger ?

La conquête fulgurante de vastes territoires en Syrie et en Irak par l'organisation terroriste à l'été 2014 a posé de nombreuses questions. L'armée de djihadistes a réussi à s'imposer rapidement face aux autres factions sur le terrain et à englober les populations dans un califat sanguinaire.

Daech a profité du chaos créé par l'intervention américaine pour prendre le pouvoir. Mais l'organisation terroriste s'est aussi alimentée de la frustration des populations sunnites, marginalisées par le gouvernement chiite mis en place par les Américains en Irak.

Les ressources économiques et militaires très importantes de Daech peuvent en outre laisser supposer que l'organisation a reçu des soutiens financiers, notamment en provenance du Qatar ou de l'Arabie saoudite.

Comme pour le 11 septembre, de nombreuses théories plus ou moins fantaisistes ont circulé sur internet affirmant que Daech est une création de l'Occident pour fragiliser le Moyen-Orient. Mais ces théories donnent beaucoup trop d'importance au rôle joué par les États-Unis, qui ont plutôt tendance à se désengager du bourbier oriental depuis quelques années.

L'autre écueil de ces théories, c'est qu'elles négligent l'influence de nombreux autres acteurs : l'Iran, la Russie, la Turquie, les Kurdes, les Irakiens et les Syriens eux-mêmes.

Action des services secrets, financements occultes, soutien logistique, nous avons posé toutes ces questions à Marie Peltier chercheuse et enseignante à l'université de Bruxelles, auteure notamment de "L'ère du complotisme" aux éditions Les Petits Matins.

On sait qu’on met beaucoup de moyens dans la lutte antiterroriste. Ces dernières années, les USA sont plutôt dans une logique de désinvestissement du Moyen-Orient. Quand on se désinvestit, on ne finance pas des mouvements hostiles dans cette région du monde.