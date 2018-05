La filière tchétchène derrière l'attaque au couteau à Paris

Khamzat Azimov, l'auteur présumé de l'attentat du quartier de l'Opéra à Paris, samedi 12 mai, est né en Tchétchénie (Russie) avant d'arriver en France avec sa famille alors qu'il n'avait que 3 ans. Lors du marathon de Boston (États-Unis), le 15 avril 2013, les frères Tsarnaev, eux aussi d'origine tchétchène, tuaient trois personnes et en blessaient 264 autres. Cette petite République de Russie à majorité musulmane a été ravagée par deux guerres successives dans les années 1990 et 2000.

Des Tchétchènes séduits par Daech

Deux guerres ont été menées par l'armée russe pour écraser toute velléité d'indépendance et qui se sont soldées par des dizaines de milliers de morts et de réfugiés. Beaucoup trouveront asile en Europe occidentale, et notamment en France. Sur les 3 400 jihadistes russes partis rejoindre les troupes de Daech en Syrie et en Irak, les Tchétchènes sont en majorité. Ce sont des combattants expérimentés, dont certains rêvent de porter le jihad là où ils ont trouvé refuge.

Le JT

Les autres sujets du JT