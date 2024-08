L'armée américaine dit avoir tué 15 combattants de l'Etat islamique dans un raid en Irak

Les armées américaine et irakienne ont mené, jeudi, un raid contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI) dans l'ouest de l'Irak et tué 15 de ses combattants, a annoncé vendredi 30 août le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom). "Ce groupe de l'EI était doté de nombreuses armes, grenades et ceintures explosives. Il n'y a aucune indication qu'il y a eu des victimes civiles", a précisé le Centcom dans la soirée sur X. L'opération "ciblait des responsables de l'EI afin de désorganiser et saper la capacité de l'EI à préparer, organiser et mener des attaques contre des civils en Irak ainsi qu'à l'encontre de citoyens américains, d'alliés et de partenaires dans la région et au-delà", a ajouté le Commandement militaire américain.

Sept soldats américains ont été blessés lors de l'opération, mais se trouvent "dans un état stable", a rapporté un responsable du Centcom dans la nuit. Le Commandement américain affirme que l'armée irakienne "continue d'explorer le lieu du raid", sans donner davantage de détails sur l'opération. L'EI "reste une menace pour la région, nos alliés ainsi que pour notre territoire national", a encore estimé l'armée américaine.