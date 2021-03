Irak : le délicat retour des chrétiens à Qaraqosh

Saccagée il y a un peu plus de six ans par Daesh, la Cathédrale de l’Immaculée Conception de Qaraqosh retrouve petit à petit son ancienne allure. Les travaux de reconstruction se sont accélérés ces dernières semaines, alors que le Pape François y célèbrera l’angélus dimanche 7 mars. Un difficile retour à la normale pour la communauté chrétienne.

Seule la moitié des chrétiens ont osé revenir

"On a retrouvé des milliers d’impacts et de munitions", raconte le Père Amar Yako en montrant la cour jouxtant la Cathédrale, devenu camp d’entraînement de Daesh pendant plusieurs années. La ville de Qaraqosh est presque entièrement reconstruite, mais seule la moitié des 50 000 chrétiens a osé revenir. "Je suis revenu mais maintenant, je me méfie des musulmans. Certains nous ont trahi, même ceux qui ont gardé le silence étaient complices. Il nous faut revivre ensemble, mais c’est compliqué", témoigne Nashwarn Fars, l’un des habitants.





