Attentat à Paris : un quartier touristique visé

Un impact de balle sur la vitrine d'un restaurant, des rubans de la police devant des bars et des commerces. L'attaque s'est déroulée dans un quartier touristique, très fréquenté le samedi soir. Tout près d'une sortie du métro. Une angoisse vécue toute la soirée par des Parisiens et des touristes qui étaient venus dîner ici, à deux pas de l'Opéra Garnier.

"Cachez-vous, cachez-vous ! À terre, à terre !"

Pour certains, l'impression de revivre l'attentat sur les terrasses du 13 novembre 2015 : "On était presque rentrés dans le restaurant, on allait avoir une table, on a entendu des cris, et un grand mouvement de foule, genre 'sous les tables rentrez dans le restaurant, cachez-vous, cachez-vous ! À terre, à terre !", témoigne une jeune femme. Certains sont restés confinés plusieurs heures à l'intérieur des restaurants. Ce matin, les habitants décrivent une ambiance pesante. "Ce côté de ces quelques petites rues, c'est la tranquillité totale, c'est un village où tout le monde se connait", explique une riveraine. Un quartier encore sonné : plusieurs restaurants ont déjà rouvert, mais sans grande affluence ce midi.