Afghanistan : les talibans célèbrent le premier anniversaire de leur reprise du pouvoir

Des scènes de joie mesurées et pas de cérémonie officielle. Un an après leur prise de pouvoir, les talibans ont célébré leur "jour de la libération", lundi 15 août. "Notre pays était pauvre, en guerre, avec des bombardements incessants. Pour nous, aujourd'hui, on fête la libération", affirme un jeune homme. "Mort à l'Amérique, mort à l'ONU" : les slogans sont vindicatifs et hostiles à l'Occident. Dans le centre de Kaboul, les talibans paradent, entre hommes. Les droits des femmes ont violemment régressé. Certaines protestent et ont réclamé le droit au travail et à l'éducation au travers d'une vidéo postée sur Internet.

Des affrontements avec Daech

S'il se targue d'avoir ramené l'ordre et la sécurité, l'Émirat islamique d'Afghanistan, comme il se réclame aujourd'hui, est aux prises avec Daech, qui multiplie attaques ciblées et actes de terrorisme. Les talibans assurent maîtriser la situation et ont même diffusé la réplique à cette agression sur la télévision afghane. La population civile reste terrorisée, après une année sous le joug des talibans.t