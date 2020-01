L'horloge de l'apocalypse affiche désormais minuit moins 100 secondes

Cet outil a été créé durant la Guerre froide afin d'alerter sur les risques de fin du monde, qui survient symboliquement à minuit.

Tic, toc. L'horloge de l'apocalypse, qui symbolise l'imminence d'un cataclysme planétaire, a été avancée à minuit moins 100 secondes à cause notamment du changement climatique, des tensions relatives au nucléaire et de la multiplication des infox comme arme de déstabilisation, ont indiqué jeudi 23 janvier les scientifiques américains qui l'ajustent chaque année.

Cet outil, géré par le Bulletin of the Atomic Scientists qui compte 13 prix Nobel, a été créé durant la Guerre froide afin d'alerter sur les risques de fin du monde, qui survient symboliquement à minuit.

>> Mais c'est quoi cette horloge de l'Apocalypse qui s'affole depuis l'élection de Donald Trump ?

Depuis sa création, l'aiguille oscille donc au gré des événements. A chaque fois, la décision de l'avancer ou de la reculer est basé sur des faits précis. Et cette année, le cocktail entre les tensions liées aux dossiers sur le nucléaire iranien et nord-coréen, mélangé aux inquiétudes liées au réchauffement climatique et à la crainte d'une nouvelle période électorale marquée par la prolifération des fausses nouvelles a justifié la décision de de rapprocher plus que jamais l'aiguille de minuit.

Pour souligner la nécessité d'agir, l'heure de l'horloge du Jugement dernier est désormais exprimée en secondes, et non plus en minutes.Bullein of the Atomic Scientists

"Du retrait des États-Unis de l'accord de Paris et du pacte nucléaire iranien, à l'impasse des négociations sur le désarmement nucléaire et à la division au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, nos mécanismes de collaboration sont sapés alors que nous en avons le plus besoin", a réagi l'ancien secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon.