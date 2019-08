G7 : visite surprise d'un représentant de l'Iran à Biarritz

La rencontre a duré plus de trois heures entre Mohammad Javad Zarif, Jean-Yves Le Drian, Emmanuel Macron et quelques conseillers diplomatiques allemands et britanniques. Le chef de la diplomatie iranienne à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) n'était pas prévu dimanche 25 août. Le dossier du nucléaire iranien est au centre des discussions depuis le début du sommet du G7, mais rien ne dit que le président américain est disposé à relancer les négociations. "Sans commentaire", a-t-il réagi.

"Chemin difficile"

En mai 2018, les États-Unis décident de se retirer de l'accord de Vienne encadrant le programme nucléaire iranien. Les sanctions économiques sont rétablies et l'économie iranienne est rapidement asphyxiée. En réaction, en juillet, le président iranien annonce que l'uranium sera enrichi à un degré supérieur à la limite fixée par l'accord. Depuis, la communauté internationale tente de relancer le dialogue. Mohammad Javad Zarif est reparti de Biarritz ce soir. Il évoque sur Twitter "un chemin difficile, mais nécessaire".

